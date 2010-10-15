Завтра перекроют центр Киева

Завтра, 16 октября, в центре Киева при поддержке Киевской городской государственной администрации и под патронатом Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета состоится первый «Киевский марафон – 2010».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, участие в марафоне смогут принять все желающие, старше 18 лет. Организаторы ожидают, что соберется свыше 10 тысяч участников. Цель марафона – способствовать развитию активной, спортивной и здоровой нации.

В рамках «Киевского марафона – 2010» состоятся такие забеги: «Классический марафон» (42 км 195 м), «Уличный забег» (10 км) и «Владимирская горка» (1609 м). Каждый из забегов отличается не только дистанцией, но и маршрутом, с которым можно ознакомиться на сайте: www.kyivmarathon.org.

Все забеги начнутся в 10.00 по киевскому времени с «нулевой точки» марафона, которая зафиксирована возле Главпочтамта на ул. Крещатик.

Финалом марафона станет награждение победителей, которое состоится в 17.00 и соберет организаторов, звезд шоу-бизнес и победителей марафона.

Средства, собранные во время марафона, будут направлены на закупку спортивного инвентаря для детского дома при Свято-Вознесенском Банченском мужском монастыре. Также будет оказана материальная помощь ВИЧ-инфицированным детям, от которых отказались родители. Этих детей со всей Украины взял под опеку настоятель монастыря Михаил ЖАР.

В связи с проведением марафона 16 октября будет перекрыто движение транспорта с 08.00 до 16.00 по маршруту: ул. Крещатик – Европейская пл. – ул. Трехсвятительская – Михайловская пл. – ул. Михайловская – вправо ул. Крещатик – Бессарабска пл. – ул. Красноармейская – пл. Толстого – ул. Красноармейская – пл. Дзержинского – в обоих направлениях движения.