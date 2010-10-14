Янукович поручил Азарову разобраться с ОСМД

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ проработать вопрос усовершенствования нормативно-правовой базы относительно создания и функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов и обеспечить разработку и принятие необходимых проектов нормативно-правовых актов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Поручение дано с целью создания конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг, введения эффективных форм управления жилыми домами, повышения качества жилищно-коммунальных услуг для всех слоев населения.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ дал поручение руководителю правительства предусмотреть в проекте государственного бюджета Украины на 2011 год необходимы средства для финансирования мер по надлежащей поддержке деятельности новых ОСМД.