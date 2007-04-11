Севастополь в третий раз не смог стать территорией, свободной от НАТО
"Против" не проголосовал никто
Севастопольскому городскому совету опять не хватило голосов для того, чтобы объявить город „территорией, свободной от НАТО”.
Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня заседания такого вопроса не было, соответствующее предложение внес депутат от фракции „Народная оппозиция” (Блок Наталии Витренко) Виктор ПРИТУЛА во время обсуждения итогов проведенного в городе 18 марта „народного опроса” по поводу вступления Украины в НАТО, ЕЭП и предоставления русскому языку статуса второго государственного. Выступая с трибуны сессии, он предложил внести дополнение в проект решения, одним из пунктов которого - „объявить Севастополь территорией, свободной от НАТО”. Как напомнил В.ПРИТУЛА, подобное предложение за период работы городского совета этого созыва выдвигается уже в третий раз.
Из 62 присутствующих на сессии депутатов „за” проголосовали 32 депутата, против не проголосовал никто, 13 депутатов воздержались, а 17 не голосовали, поэтому решение не было принято.