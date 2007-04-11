Севастополь в третий раз не смог стать территорией, свободной от НАТО

Севастопольскому городскому совету опять не хватило голосов для того, чтобы объявить город „территорией, свободной от НАТО”.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня заседания такого вопроса не было, соответствующее предложение внес депутат от фракции „Народная оппозиция” (Блок Наталии Витренко) Виктор ПРИТУЛА во время обсуждения итогов проведенного в городе 18 марта „народного опроса” по поводу вступления Украины в НАТО, ЕЭП и предоставления русскому языку статуса второго государственного. Выступая с трибуны сессии, он предложил внести дополнение в проект решения, одним из пунктов которого - „объявить Севастополь территорией, свободной от НАТО”. Как напомнил В.ПРИТУЛА, подобное предложение за период работы городского совета этого созыва выдвигается уже в третий раз.

Из 62 присутствующих на сессии депутатов „за” проголосовали 32 депутата, против не проголосовал никто, 13 депутатов воздержались, а 17 не голосовали, поэтому решение не было принято.