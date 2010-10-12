Число погибших в Марганце достигло 38 человек

11:27, 12 октября 2010
Общество
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Видимость была 700 метров

Количество погибших в результате столкновения рейсового автобусу с локомотивом в городе Марганец Днепропетровского области достигло 38 человек, еще 12 - травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ГАИ МВД Украины.

По данным “Укрзализныци”, сегодня в 9.02 на переезде с исправно работающей звуковой и световой сигнализацией, на 116-м километре перегона Никополь-Марганец (Приднепровская железная дорога) произошло столкновение локомотива и автобуса «Богдан». Видимость на переезде в обе стороны составляет более 700 метров.

Водитель автобуса проигнорировал запретительные сигналы светофора переездной светофорной сигнализации и выехал на переезд в непосредственной близости к приближающемуся поезду, в результате чего произошло столкновение с локомотивом.

По предварительной информации, автобус выполнял рейс Марганец-Никополь. В настоящее время устанавливается количество погибших и пострадавших.

Предварительной причиной ДТП стало нарушение водителем автобуса правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды. Окончательные причины ДТП будут установлены соответствующей комиссией по окончании расследования.

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