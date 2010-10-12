Крым договорился с Брянской и Тамбовской областями

Совет министров Крыма подписал договоры о сотрудничестве с властями Брянской и Тамбовской областей России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Подписано соглашение о сотрудничестве Крыма с Брянской областью России и протокол к подписанному ранее соглашению о сотрудничестве с Тамбовской областью», - говорится в пресс-релизе.

В частности, заместитель губернатора Брянской области Александр ГОРШКОВ предложил открыть в Брянске торговый дом «Крым», где продавалась бы продукция крымских производителей, в том числе фрукты и вина.

Вице-губернатор предложил также рассмотреть возможность поставок в Крым сельскохозяйственной техники, древесины и строительных материалов из Брянской области и наладить более тесное сотрудничество между туристическими фирмами Брянщины и крымскими здравницами, а также организовать в Крыму отдых для детей Брянской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Председатель комитета Госдумы РФ по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ, возглавивший российскую делегацию, назвал подписание документов «важным историческим событием», и выразил надежду, что экономические связи между Крымом и регионами России будут укрепляться.

«Мы надеемся, что с нормализацией отношений между Украиной и Россией взаимодействовать будут не только отрасли экономики, но и регионы наших стран», - сказал он.