Ющенко прокомментировал возможное решение КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что толкование Конституционного суда должны уважать все участники процесса.

В интервью для представителей иностранной прессы В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он никогда не говорил о том, что будет относиться более или менее внимательно к решениям КС. «Я убежден, что это правило для всех сторон – как Конституцию, как толкование Конституционного суда должны уважать все участники процесса, и это, возможно, является одним из фундаментальных моментов демократии», - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня ведется много дискуссий по поводу его указов, но никто не подвергает сомнению его ссылки на нарушение 83 статьи Конституции относительно принципов формирования коалиции в парламенте. Он повторил свою позицию, что именно этот процесс привел к парламентскому кризису. «Указ Президента - это документ последствий, а не документ первопричины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что сегодня нет другого варианта, чем проведение досрочных выборов.

В то же время, говоря о возможном решении КС по просьбе журналистов, В.ЮЩЕНКО отметил, что нюансов может быть много. «В любом случае, речь идет о целой системе мероприятий, выводов, которые нужно учесть», - сказал он.

При этом Президент отметил, что его очень настораживает процесс, происходящий сегодня вокруг работы КС.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в свое время председатель КС пытался подать в отставку, но ее не приняли, напомнил также и о сегодняшнем заявлении пяти судей о давлении на Конституционный суд. «Это все говорит о том, что создается очень сложная политическая ситуация вокруг работы КС, которая усиливает ожидания, в том числе и среди населения, и политических сил, что решение КС может быть воспринято как одностороннее», - сказал Президент, предостерегши при этом от такого развития событий.

В.ЮЩЕНКО сказал, что считает недопустимым то, что перед КС ставятся вопросы политического характера, а не правового.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы в нашем государстве решения КС не обсуждались, а исполнялись. «Я искренне этого хочу», - сказал Президент, отметив в то же время, что хорошо знает ситуацию, создавшуюся сегодня вокруг КС и судей КС.

“Эта ситуация развернута не Президентом, и, к сожалению, по моему мнению, она опасна для того, чтобы дать возможность КС определиться исключительно в правовой плоскости», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, пятеро судей КС заявили о своем отказе принимать участие в рассмотрении дела относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил, грубого давления, как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».

Во вторник, 17 апреля, Конституционный Суд начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года №264.

“Наша Украина” сегодня обвинила коалицию и Кабинет Министров Украины под руководством Виктора ЯНУКОВИЧА в давлении на Конституционный Суд и судебную систему Украины вообще.

Партия регионов, в свою очередь, заявила, что в судебном порядке будет требовать от «Нашей Украины» опровергнуть недостоверную информацию о давлении на судей КС со стороны коалиции и Кабмина.