Бельгийки против ”Жены напрокат”, а Вы? (фото)
17:36, 10 апреля 2007Общество
2460
С доставкой на дом...
|Фото с сайта Rent-a-wife
35-секундный видеоролик показывает мужчину, упаковывающего одну из "жен" в ящик чтобы подготовить к отправке, в то время как ему в нераспечатанном ящике доставляют новую "жену". Вебсайт Rent-a-wife предлагает взять в аренду одновременно до восьми из 9 тысяч 584 девушек для выполнения работ по дому, а также содержит отзывы несуществующих "довольных клиентов".
Один из основателей компании DVDPost, выпустившей этот ролик, Бернар Уилмет (Bernard Wilmet) заявил, что реклама задумывалась "несерьезной" и "рассчитанной на максимальный эффект", однако признал, что ролик получился на грани безвкусия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter