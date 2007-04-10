Бельгийки против ”Жены напрокат”, а Вы? (фото)

Бельгийские женские профсоюзы были возмущены новой рекламной кампанией интернет-сайта Rent-a-wife ("Жена напрокат"), предлагающего "жен" с доставкой на дом, сообщает Sky News.

35-секундный видеоролик показывает мужчину, упаковывающего одну из "жен" в ящик чтобы подготовить к отправке, в то время как ему в нераспечатанном ящике доставляют новую "жену". Вебсайт Rent-a-wife предлагает взять в аренду одновременно до восьми из 9 тысяч 584 девушек для выполнения работ по дому, а также содержит отзывы несуществующих "довольных клиентов".

Один из основателей компании DVDPost, выпустившей этот ролик, Бернар Уилмет (Bernard Wilmet) заявил, что реклама задумывалась "несерьезной" и "рассчитанной на максимальный эффект", однако признал, что ролик получился на грани безвкусия.

Лента.ру