Глава СБУ отослал депутатов в МВД

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО отмечает, что за деятельностью СБУ существует многоуровневая система контроля и надзора, которая четко прописана в национальном законодательстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что, в частности, в соответствии со статьей 14 Закона Украины “Об оперативно-разыскной деятельности” осуществляется прокурорский надзор за соблюдением законности всеми подразделениями Службы безопасности Украины при проведении оперативно-разыскной деятельности, дознания и досудебного следствия.

В СБУ народным депутатам предложили обо всех фактах нарушений прав граждан сообщать в правоохранительные органы в порядке, определенном законом.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет действовать, четко придерживаясь действующего законодательства и осознавая ответственность перед гражданами Украины.