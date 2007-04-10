В Нашей Украине рассказали, как Янукович угрожал Домбровскому

“Наша Украина” обвиняет коалицию и Кабинет министров Украины под руководством Виктора ЯНУКОВИЧА в давлении на Конституционный Суд и судебную систему Украины вообще.

Об этом говорится в заявлении партии “Наша Украина”, текст которой передан агентству УНИАН.

В частности, в заявлении отмечается, что сегодня пять членов Конституционного Суда заявили о том, что определенные политические силы через своих представителей публично совершают грубое давление как на отдельных судей, так и на весь состав Конституционного Суда. Это, по мнению судей, делает невозможным их участие в рассмотрении вопросов относительно законности досрочных выборов.

"Наша Украина" убеждена, что заявление членов КС является следствием усиленного давления со стороны бывшей правящей коалиции и правительства В.ЯНУКОВИЧА на Конституционный Суд и судебную систему Украины вообще. “Правительство и "коалицианты" возвращают позорную практику непосредственного и грубого вмешательства в деятельность судебной ветви власти”, - отмечается в заявлении.

В “Нашей Украине” также отмечают, что, “сформировав путем подкупа и шантажа парламентское большинство”, эти политические силы стремятся таким способом обеспечить приемлемое для себя решение Конституционного Суда. Кроме того, отмечается, что, чувствуя опасность потери власти, эти силы “прибегают ко всем возможным, в частности, незаконным методам”, поскольку давление на членов Конституционного Суда началось сразу после подписания Президентом Украины Указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

“Несколько дней назад Виктор ЯНУКОВИЧ в личной беседе угрожал председателю Конституционного Суда Ивану ДОМБРОВСКОМУ. Сегодня судьи публично требуют государственной охраны, что указывает на реальную угрозу их жизни и здоровью”, - отмечается в заявлении.

"Наша Украина" решительно осуждает любые попытки вмешательства в деятельность Конституционного Суда в канун судьбоносного для страны решения. В случае продолжения такого беспрецедентного давления на Конституционный Суд украинское общество не получит объективный, квалифицированный и политически незаангажированный вывод, заявляет “Наша Украина”.

“Мы убеждены, что в таком случае принятое под политическим давлением решение с точки зрения общества будет иметь сомнительный легитимный характер. Мы призываем судей Конституционного Суда выполнить свой профессиональный долг и принять беспристрастное, объективное решение”, - отметили в “Нашей Украине”.

Как сообщал УНИАН, сегодня пять судей Конституционного Суда заявили о своем отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил. В заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛИЛАК, они отметили невозможность принимать участие «в рассмотрении судьбоносного для Украины дела», пока не будет обеспечена надлежащая работа суда. В заявлении говорится, что «определенные политические силы через своих представителей публично совершают грубое давление как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины», сказано в заявлении.

В среду, 11 апреля, Конституционный Суд на пленарном заседании начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины на предмет соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года №264. Судья-докладчик – Сюзанна СТАНИК.