Янукович: Украина интегрирована в мировую экономику, Россия это понимает

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признал существование угрозы частичного поглощения украинской экономики Россией.

Об этом он заявил сегодня в интервью программе «Шустер Live».

«Она есть. Но и Украина уже так интегрирована в мировую экономику, что сегодня это уже имеет незначительное влияние. И Россия это понимает. И я постоянно говорю: вы такие большие – возьмите уступите нам в одном вопросе, втором, третьем. И они, кстати, этого придерживаются. Иногда не хочется. Но мы пытаемся убеждать фактами, примерами о том, что выгодно, в том числе, и России», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам главы государства, он часто встречается с руководством РФ «не потому, что там такая уж и любовь у нас».

«Наша обязанность – запустить механизм экономический, который был частично потерян между нашими странами. Потому, и с МЕДВЕДЕВЫМ, и с ПУТИНЫМ мы на постоянной связи. У нас таких, мол, сладких разговоров очень мало. У нас очень много принципиальных разговоров. И, естественно, каждый защищает свои национальные интересы. Мы, объединяя усилия, получаем эффект и в Украине, и в России», - сказал президент Украины, в который раз отметив, что лишняя политизация этого вопроса никогда не была полезной.

«Защищать национальные интересы – это не только языком рассказывать, но экономически нужно защищать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.