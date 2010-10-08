Агеев обещает очистить Симферополь от мусора за полгода

В ближайшее время в Симферополе будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс, который позволит в течение полугода очистить крымскую столицу от мусора, заявил кандидат на пост городского головы от Партии регионов Виктор АГЕЕВ на встрече с работниками жилищно-коммунальной сферы Симферополя.

Как передает корреспондент УНИАН, В.АГЕЕВ сказал, что «есть инвестор, который готов на собственные средства построить мусороперерабатывающий завод, поставить в городе урны и заниматься сбором мусора». При этом он отметил, что современные технологии позволяют перерабатывать до 80% собираемого мусора. Таким образом, можно будет решить проблему перегруженности городской свалки и не допустить появления новых свалок.

По информации В.АГЕЕВА, город будет оплачивать только уборку улиц, все остальное инвестор сделает на свои средства. «Инвестору будет выгодно этим заниматься, поскольку завод будет не просто перерабатывать мусор, а производить электроэнергию. Согласно законодательству, за каждый киловатт сгенерированной таким образом энергии государство будет дополнительно платить производителю порядка 4 гривен», — пояснил кандидат в мэры от Партии регионов.