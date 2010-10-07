Под Житомиром чиновники продали участок земли с памятниками археологии

Под Житомиром чиновники продали участок земли с древними памятниками археологии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила работник ОСО УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

По ее словам, речь идет о землях поселения, которые еще в 1969 году взяты под государственную охрану как памятники археологии местного значения (охранный №367) и включены в Государственный реестру памятников археологии Житомирской области.

При этом А.ВАЩЕНКО уточнила, что в соответствии с принятым в июне 2000 года Законом Украины «Об охране культурного наследия» все памятники археологии являются государственной собственностью и земли, на которых они расположены, находятся в государственной собственности и относятся к землям историко-культурного назначения.

А.ВАЩЕНКО добавила, что памятник расположен в пределах села – поэтому его охрану обеспечивает сельский совет, который и соответствующий договор с Управлением культуры и туризма Житомирской облгосадминистрации заключил в 2008 году. "Но сельский председатель, вместе с секретарем, случайно «забыли» и об охранном договоре, и об обязательном согласовании передачи земель историко-культурного назначения и передали участок общей площадью 0,45 га в частную собственность третьим лицам", - добавила она.

Как сообщил УНИАН начальник Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Житомирской области Юрий КРОШКО, "в начале сентября этого года по материалам совместной проверки прокуратуры и органов внутренних дел прокуратурой Житомирского района возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления и служебном подлоге служебными лицами Корчацкого сельского совета Житомирского района, что причинило тяжелые последствия согласно ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины".

Расследование уголовного дела продолжается.

Стоимость нанесенного государству прямого ущерба составляет 231 тысячу гривен, однако денежная стоимость культурного слоя территории поселения по подсчетам экспертов составляет свыше 41 миллиона гривен.