Украинские вина и шампанское подорожают на 30%

В ближайшие месяцы украинские вина и шампанское подорожают на треть, рассказал в интервью еженедельнику «Комментарии:» генеральный директор украинской корпорации по виноградарству и винодельной промышленности «Укрвинпром» Александр МАЦКО.

Причина роста цен – низкий урожай винограда. Этой осенью, объяснил А.МАЦКО, в Украине соберут лишь около 250–270 тыс. тонн винограда — на 35% меньше, по сравнению с 2009 годом, когда его валовой сбор составил 415 тыс. тонн.

По прогнозам эксперта, из-за этого цены на качественные виноматериалы взлетят вверх на 40–100% — до 45–55 грн./дал на виноматериалы для производства ординарных вин и до 60–70 грн./дал — для шампанского и марочных вин. (В прошлом году виноматериалы реализовывались по 36–38 грн./дал.)

Перекрыть недостаток качественных виноматериалов виноделы попробуют за счет наращивания импорта (сырье из стран Латинской Америки и Нового Мира даже с учетом транспортных расходов дешевле отечественного) и увеличения производства фальсификата, считает А.МАЦКО.

«Сейчас минимум 50% винодельной продукции, выпускаемой в Украине, — это фальсификат, который не отвечает действующим стандартам и нормативам. Думаю, что его объемы в сезоне 2010/2011 существенно увеличатся» -- объяснил эксперт.