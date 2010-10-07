На Волыни митрополит запретил священникам идти в депутаты

Управляющий епархией Украинской православной церкви митрополит Луцкий и Волынский НИФОНТ не разрешил своим священникам баллотироваться в депутаты на выборах 31 октября. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской епархии УПЦ.

Митрополит рассказал, что с просьбой благословить намерения баллотироваться в депутаты местных советов к нему на протяжении обратились свыше 20 священников его епархии.

«Но я не согласился. Это идет вразрез с Конституцией, где говорится об отделении церкви от государства. Каждый священник, когда принимает священный сан, приносит присягу не вступать ни в какие политические группировки. Я своим священникам просто на просто запретил», – утверждает НИФОНТ.

Митрополита даже не убеждает аргумент о необязательности вступления в политическую силу при выдвижении в кандидаты, потому что потом священников-депутатов все равно будут обязывать решать партийные дела, считает он.

«Это все скоротечное, а евангельская идея вечна – это мир, любовь, согласие, милосердие, доброта. Каждый священник должен служить Господу. В нашей епархии не будет депутатов», – заверил НИФОНТ.