Скорик: абсолютная глупость - переделывать бездарный Майдан
Целовальник на эфир не пришел
|Лариса Скорик
Об этом она сказала в эфире ток-шоу «Киевский форум» на Киевской государственной региональной телерадиокомпании.
«Абсолютная глупость – сейчас этот безнадежный и бездарный Майдан снова переделывать, возможно, опять бездарно и безнадежно», - считает Л.СКОРИК.
«Стоит одоробло всякое на Майдане: «бетмен», эта усыпальница барочная с имперской колонной – все это безвкусица, все это абсолютно никудышное, по моему мнению, все это кич», - сказала Л.СКОРИК.
Однако, по словам советника Президента, реконструировать Майдан пока рано.
«Уже он простоял сколько лет. Попаскудил людям вкус. Ну, так еще пару лет простоит, а сейчас надо не этим заниматься. Я говорила об этом – напрасная работа заниматься реконструкцией Майдана, когда главное не сделано, не решены проблемы транспорта и пешеходов, особенно на Крещатике», - отметила она.
В то же время депутат Киевсовета, председатель комиссии по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ выразил убеждение в готовности власти начать реконструкцию Майдана.
«СКОРИК, которая является также архитектором и очень приближенным человеком к Президенту, сказала, что она готова принять участие в конкурсе и даже назвала, сколько это будет стоить – его перестроить», – сказал он.
По информации А.БРИГИНЦА, “Лариса СКОРИК собирается потратить 1 миллиард гривен на реконструкцию Майдана Незалежности”.
Впрочем, как отметила автор и ведущая «Киевского форума» Рена НАЗАРОВА, инициатор дискуссии о реконструкции главной площади страны – главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК так и не нашел времени прийти на эфир и сообщить киевлянам о том, что же ожидает Майдана Незалежности .