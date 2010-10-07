Скорик: абсолютная глупость - переделывать бездарный Майдан

Советник Президента Украины, автор реконструкции Шевченковского национального заповедника в Каневе Лариса СКОРИК убежденная в нецелесообразности заниматься сейчас реконструкцией Майдана Незалежности в Киеве.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу «Киевский форум» на Киевской государственной региональной телерадиокомпании.

«Абсолютная глупость – сейчас этот безнадежный и бездарный Майдан снова переделывать, возможно, опять бездарно и безнадежно», - считает Л.СКОРИК.

«Стоит одоробло всякое на Майдане: «бетмен», эта усыпальница барочная с имперской колонной – все это безвкусица, все это абсолютно никудышное, по моему мнению, все это кич», - сказала Л.СКОРИК.

Однако, по словам советника Президента, реконструировать Майдан пока рано.

«Уже он простоял сколько лет. Попаскудил людям вкус. Ну, так еще пару лет простоит, а сейчас надо не этим заниматься. Я говорила об этом – напрасная работа заниматься реконструкцией Майдана, когда главное не сделано, не решены проблемы транспорта и пешеходов, особенно на Крещатике», - отметила она.

В то же время депутат Киевсовета, председатель комиссии по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ выразил убеждение в готовности власти начать реконструкцию Майдана.

«СКОРИК, которая является также архитектором и очень приближенным человеком к Президенту, сказала, что она готова принять участие в конкурсе и даже назвала, сколько это будет стоить – его перестроить», – сказал он.

По информации А.БРИГИНЦА, “Лариса СКОРИК собирается потратить 1 миллиард гривен на реконструкцию Майдана Незалежности”.

Впрочем, как отметила автор и ведущая «Киевского форума» Рена НАЗАРОВА, инициатор дискуссии о реконструкции главной площади страны – главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК так и не нашел времени прийти на эфир и сообщить киевлянам о том, что же ожидает Майдана Незалежности .