Сотрудник уголовного розыска похитил человека и требовал $10000

В Сумах во время передачи выкупа за освобождение похищенного человека задержан старший оперуполномоченный сектора уголовного розыска одного из райотделов в Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, установлено, что 5 октября в 14.45 задержанный вместе с неизвестными требовал и получил деньги в сумме 6950 евро от 44-летней жительницы г. Конотоп, за освобождение ее 25-летнего сына, которого злоумышленники забрали с места проживания и на автомобиле увезли в неизвестном направлении.

Впоследствии потерпевший позвонил своей матери и попросил, чтобы она передала 10000 долларов похитителям за его освобождение.

Во время передачи вымогателям выкупа было установлено, что один из похитителей является работником органов внутренних дел.

На месте происшествия изъят автомобиль, в багажнике которого обнаружены другие номерные знаки, которые разрешали злоумышленнику управлять транспортным средством по доверенности.

Сейчас по этому факту Конотопская межрайонная прокуратура проводит проверку.