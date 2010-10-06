Ревнивец застрелил сожительницу и наложил на себя руки

В Харьковской области 46-летний мужчина застрелил свою 32-летнюю сожительницу и наложил на себя руки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, этот случай произошел в одном из сел Змиевского района.

По словам отца погибшей и по показаниям односельчан, его дочь была в гражданском браке с мужчиной, который в последнее время стал ее сильно ревновать, и между ними очень часто возникали ссоры. Накануне неуравновешенный сожитель дочери после очередной ссоры застрелил ее из ружья, а затем застрелился сам. Как отметили в ЦОС, на это указывают вещественные доказательства и свидетельства тех, кто знал об отношениях в семье.