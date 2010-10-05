В Севастополе рядом с жилым домом сгорели 4 автомобиля
21:43, 05 октября 2010Общество
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Дело передано в милицию
В Севастополе в ночь с 3 на 4 октября сгорело четыре автомобиля.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в городе Севастополе, пожар произошел рядом с одним из жилых домов. Все машины находились близко друг к другу. Автомобиль «Mercedes Sprinter 212D» и «ВАЗ-2102» сгорели полностью, у автомобиля «Dawoo Lanos» обгорел багажник, заднее правое крыло и двери. В машине «Fiat Croma» загорелся салон, но сотрудники МЧС вовремя потушили пожар, и машина сильно не повреждена. Причина пожара устанавливается, дело передано в милицию.
В Главное управление МЧС о пожаре сообщили жильцы дома, вблизи которого произошел пожар.
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