Кабмин выделил деньги на уволенных судей КС

Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для осуществления отдельных мероприятий, связанных с обеспечением деятельности Конституционного Суда Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, отметив, что соответствующее решение было принято на заседании 29 сентября.

Как говорится в сообщении, решение правительства обеспечит направление бюджетных средств на выплату выходного пособия судьям, которые вышли в отставку в текущем году, а также на выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям, которые вышли в отставку в текущем году.

Согласно этому постановлением правительства, текст которого размещен на сайте Верховной Рады, Конституционному Суду выделены из Стабилизационного фонда средства в сумме 2,7 млн. грн.