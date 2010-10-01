Королевская: у каждой страны есть три возможности

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что Украине необходимо провести ребрендинг своей экономики.

Об этом она заявила на VІІ Ялтинской ежегодной встрече YES 2010, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Комментируя дискуссию в Ливадийском дворце, глава парламентского комитета отметила, что в мире появились первые посткризисные зеленые ростки, свидетельствующие о восстановлении экономики. «В этих условиях у каждой страны есть три возможности; медленное восстановление экономики, либо вторая волна кризиса, либо прыжок вперед и быстрое восстановление экономики, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Для Украины, конечно, наилучшим вариантом был бы третий. Но для этого властям необходимо провести полную модернизацию - ребрендинг нашей экономики».

По мнению главы Комитета ВР, в выступлениях представителей власти пока больше обещаний провести косметический ремонт экономики, а не решительные реформы, которых так ждут и внутренние и внешние инвесторы. «Между тем над страной опять нависла угроза девальвации гривны, высокими темпами растет инфляция, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Это говорит о том, что власти пошли в экономике не по тому пути. Для того, чтобы избежать второй волны экономического кризиса и перейти к восстановлению экономики и затем и ее устойчивому росту, необходимо преодолеть разрыв между обещанием реформ и их реальным началом».