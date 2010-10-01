Пересдача экзамена - 900 грн: расценки опубликовал первый университет

Конверты с деньгами заменят квитанции из банка. Первым официальные расценки озвучил Таврический университет: пересдача экзаменов у профессора - 900 грн., отработка пары у доцента – 30 грн.

Об этом пишет сегодня «Комсомольская правда Украины».

«Всего месяц назад в Кабмине утвердили перечень платных услуг, которые могут предоставлять учебные заведения. Больше всего претензий к новым порядкам у студентов. Пропуски лекций и семинаров без уважительной причины теперь им придется оплачивать независимо от того, учатся они за государственные деньги или за свои. Не секрет, что и раньше пропущенные занятия можно было «закрыть» с помощью энной суммы. Теперь же деньги нерадивых студентов должны пойти на укрепление материально-технической базы их альма-матер. Одним из первых новые расценки стали известны учащимся Таврического национального университета имени Вернадского в Симферополе», - пишет газета.

«Стоимость услуг огласили на собрании глав студенческих советов факультетов, - рассказывает студент ТНУ Андрей. - Но как будет происходить эта оплата, неизвестно».

Ректор ТНУ уверяет, что уже сегодня студентам объяснят все тонкости новых порядков.

«Везде в Украине вузы сейчас вводят платные услуги, это нормально - рыночные отношения, - говорит ректор Таврического университета Николай БАГРОВ. - Преподаватели не будут собирать деньги, все пойдет через кассу. Студент, пропустивший занятия, пишет заявление в деканате, оплачивает в кассе стоимость отработки, приносит квитанцию. Только после этого он встречается с преподавателем».

Однако сами студенты сомневаются, что на деле все окажется так просто и честно, как обещают.

«Взимать деньги за отработки и пересдачи со студентов могут только через бухгалтерию, - подчеркивает координатор инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ. - Поэтому ни в коем случае не давайте деньги лично в руки преподавателю или декану».

Отметим, что обычная студенческая стипендия - 650 грн., повышенная - 700 грн. А стоимость отработок колеблется от 22 до 900 грн.

При этом «Комсомолка» публикует прейскурант расценок в Таврическом национальном университете им. Вернадского.

Отработка лабораторной: у доктора наук - 54 грн.; у доцента - 44 грн.; у ассистента - 37 грн.

Отработка семинара (в случае пропуска более 10% занятий): у доктора наук - 40 грн.; у доцента - 32 грн.; у ассистента - 27 грн.

Отработка лекции (в случае пропуска 30% и более пар, платная консультация преподавателя в течение 4 часов): у доктора наук - 147 грн.; у доцента - 117 грн.; у ассистента - 96 грн.

Отработка пары по физкультуре или английскому: у доктора наук - 50 грн.; у доцента - 30 грн.; у ассистента - 22 грн.

Пересдача экзамена с комиссией: у профессора - 900 грн.; у доктора наук - 292 грн.; у доцента - 240 грн.; у ассистента - 203 грн.