Налоговый кодекс можно проголосовать на следующей неделе

Проект Налогового кодекса может быть принят Верховной Радой в первом чтении на следующей неделе, во втором – в середине ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТИННИК во время комитетских слушаний по поводу общественного обсуждения проекта Налогового кодекса.

По его словам, проект кодекса будет рассмотрен в комитете на следующей неделе, тогда же он может быть принят парламентом в первом чтении за основу. «После этого, как минимум, месяц, мы будем вместе работать, мы не будем ускорять этот процесс, даже для того, чтобы провести все мероприятия за две недели, мы будем работать столько, сколько надо будет», - отметил он.

По его словам, принятие проекта Налогового кодекса возможно в ноябре: «Я думаю, что в середине ноября, если все будет нормально, мы будем рассматривать (проект НК – УНИАН) во втором чтении».

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр по вопросам экономики Сергей ТИГИПКО прогнозировал ранее принятие Верховной Радой Украины Налогового кодекса в октябре текущего года.

Напомним, проект Налогового кодекса (№7101-1) был внесен правительством в Верховную Раду 21 сентября.