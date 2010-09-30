Следователи ждут заключение экспертизы в деле о гибели студента

В ближайшее время в распоряжение следователей поступит заключение Главного бюро судмедэкспертизы Министерства здравоохранения Украины относительно механизма, времени и возможного способа получения студентом Игорем Индило смертельных телесных повреждений и др.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, после оценки заключения в совокупности с другими собранными доказательствами будут определены пути рассмотрения уголовного дела.

В сообщении говорится, что по уголовному делу, возбужденному по факту смерти в помещении Шевченковского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве студента И.Индило, выполнены все возможные на данное время следственные действия относительно выяснения обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, в конце мая телеканал «1+1» сообщил, что участковый милиционер забрал из одного из общежитий Киева студента И.Индило в отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга. В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». В милиции опровергли информацию о том, что студент умер в результате действий правоохранителей.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индило.

9 сентября в интервью журнала «Профиль» генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что следствие по уголовному делу о смерти студента будет завершено не раньше октября.