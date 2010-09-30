УСПП и РСПП подписали договор в Екатеринбурге

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подписали договор о создании Координационного совета российско-украинского межрегионального экономического сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, документ был подписан в Екатеринбурге во время Уральского форума российско-украинского сотрудничества.

Деятельность Координационного совета будет направлена на углубление российско-украинского межрегионального сотрудничества. Стороны будут работать над развитием кооперационных связей с целью производства высокорентабельных, конкурентоспособных видов продукции, будут обмениваться опытом и информацией, инициировать и поддерживать общие проекты в научно-техническом направлении, сфере промышленности, строительстве инфраструктуры, сельскохозяйственном секторе и тому подобное.

В качестве постоянно действующего исполнительного органа Координационного совета в Екатеринбурге будет работать бюро Координационного совета российско-украинского межрегионального экономического сотрудничества. Аналогичный исполнительный орган будет создан в Украине.