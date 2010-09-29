Иран заявляет о начале экспорта бензина

Иран заявляет о том, что впервые приступил к экспорту бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство SHANA и директора департамента по международным вопросам Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) Али Асгара Арши.

В середине июля министр нефти Ирана Сайед Масуд Мирказеми заявил, что Иран планирует ввести в строй к концу 2010 года несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и в течение двух-трех лет стать одним из крупнейших экспортеров бензина в регионе и в мире. По его словам, у Ирана много нефтеперегонных заводов, и их число продолжает расти. В настоящее время власти Ирана не используют эти нефтеперегонные заводы в связи со стремлением избежать проблем, связанных с увеличением объема производства. В начале сентября Мирказеми заявил, что объемы производства бензина на иранских НПЗ увеличились до 66,5 миллиона литров в день, что покрывает потребности страны в этом виде топлива.

"Иран экспортировал первую партию бензина. С учетом работы некоторых НПЗ объемы производства бензина позволили Ирану достичь уровня самодостаточности в этой отрасли. Вскоре будет осуществляться новые экспортные поставки бензина", - приводит агентство слова Арши.

При этом он не уточнил количество бензина, отправленного на экспорт, а также покупателя иранских нефтепродуктов.