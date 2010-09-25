Погода на воскресенье

Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь в карпатском регионе днем кратковременные дожди, отдельные грозы.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 5-10°, в южной части и в Закарпатье 11-16°; днем 19-24°, на юге местами до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 16°.