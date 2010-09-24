Информационный совет МВД возглавил председатель Союза журналистов

Информационный совет Министерства внутренних дел Украины возглавил председатель Национального союза журналистов Игорь ЛУБЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, сегодня в ведомстве состоялось первое заседание Информационного совета МВД Украины.

“В состав этого совещательно-консультативного института вошли люди, которые веско заявили о себе в масс-медийном пространстве, имеют значительный опыт работы по созданию информационного продукта, способные влиять на общественное мнение и в значительной мере формируют его благодаря передаче информации сквозь призму определенного журналистского виденья всего, что происходит”, - сказано в сообщении ДСО.

Информационный совет будет заниматься созданием системы взаимодействия между милицией и представителями СМИ, чтобы обе стороны могли понимать друг друга.

Участники заседания обсудили главные задания совета. В частности, речь шла о необходимости постоянного активного диалога со СМИ, ведь без активного взаимодействия с гражданским обществом невозможно надежно защищать права человека, охранять общественный порядок, а в целом обеспечивать верховенство права в государстве. В свою очередь, открытость силовой структуры, которая работает в непосредственном тесном контакте с людьми, позволит осуществлять контроль общества над деятельностью органов внутренних дел и будет способствовать формированию объективного отношения к милиции.

“МВД, как никто, заинтересовано в том, чтобы иметь нормальное информационное поле о работе милиции в Украине, - отметил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ. - Мы открыты к сотрудничеству, мы готовы обсудить любую, даже острейшую проблему. Мы готовы выражать свою точку зрения и комментировать любые события”.

Во время заседания состоялась дискуссия, участники которой выразили свое виденье решения вопросов оперативного и объективного информирования общественности, озвучили предложения и замечания. “Также достигнута договоренность о том, что в случае возникновения каких-то ситуаций, требующих немедленного решения, члены Информационного совета срочно будут собираться и расставлять все точки над “і”, - отмечается в сообщении.