В заявлении прокуратуры не говорится ни о стрельбе, ни о блокировании здания

В результате сегодняшнего столкновения в Бердянске рабочих нескольких предприятий и сотрудников подразделения физической защиты Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области ранения получили четыре человека.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте прокуратуры Запорожской области.

"В производстве следственного отдела налоговой милиции находится уголовное дело в отношении директора одного из предприятий Бердянска, который уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе расследования этого дела 24 сентября 2010 г. сотрудники налоговой милиции проводили обыск в арендуемых помещениях. Данное следственное действие проводилось при наличии достаточных оснований, в установленном законом порядке. Во время обыска сотрудники предприятия спровоцировали инцидент, в результате которого по предварительным данным, 4 человека получили телесные повреждения, в том числе 2 - сотрудники налоговой милиции", - сообщает прокуратура Запорожской области.

В сообщении также отмечается, что "по данному факту Бердянской межрайонной прокуратурой проводится проверка".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, в Бердянске в результате столкновения сотрудников нескольких предприятий и сотрудников подразделения физзащиты управления налоговой милиции ГНАУ Запорожской области три человека получили ранения.

«К 8-ми утра сотрудники нескольких предприятий и фирм, офисы и проходные которых расположены в Бердянске по адресу: Мелитопольское шоссе, 84 и 86, пришли на работу и обнаружили перед входом вооруженных автоматами и пистолетами сотрудников подразделения физзащиты Управления налоговой милиции ГНАУ Запорожской области в масках, которые якобы обеспечивали проведение обыска на фирме, арендовавшей одно из помещений по адресу: Мелитопольское шоссе, 84. Именно под этим предлогом они и не пропускали никого на рабочие места», - сообщил УНИАН очевидец происшествия.

По его словам, через 1,5 часа пребывания на улице перед офисами и проходными работники (около 100 человек) попытались прорваться на свои рабочие места и именно в этот момент прозвучали выстрелы.

«В результате происшествия три человека – сотрудники предприятий - получили пулевые ранения: двое в ноги, один в область бедра», - сообщил очевидец происшествия.