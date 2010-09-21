Эстония будет выгодно отличаться в еврозоне

Президент европейского Центрального Банка Жан-Клод Трише и еврокомиссар по финансам Олли Рен во время своего визита в столицу Эстонии Таллин заявили, что находятся под "впечатлением" от эффективности долгосрочной финансовой политики прибалтийского государства. Они также указали, что в момент своего присоединения к европейскому валютному союзу Эстония будет выгодно отличаться от прочих его членов наиболее низким уровнем долга, передает Assоciated Press.

Представители Евросоюза также отметили жесткую бюджетную дисциплину эстонского правительства и умение своевременно реагировать на задачи, поставленные мировым экономическим кризисом. По их мнению, данные качества могут послужить примером многим странам валютного блока. "Эстонский опыт может вдохновить некоторые страны еврозоны принять меры для реформирования экономики, острую нужду в котором они испытывают в настоящий момент", - заявил Ж.-К. Трише.

Эстония станет 17 страной еврозоны в январе 2011 года, напоминает РосБизнесКонсалтинг.