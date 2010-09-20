Милиция задержала в Крыму грузовик с нелегальным спиртом

Сотрудники крымской милиции задержали на территории Сакского винзавода грузовой автомобиль, который перевозил жидкость с характерным запахом спирта, - в потайном отсеке полуприцепа находились 12 пластиковых емкостей общим объемом 12 тыс. литров.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МВД.

По словам водителя автомобиля, груз перевозился из Киевской области в одно из сел Сакского района Крыма.

Сопровождающих документов у водителя не было.

Сотрудники милиции устанавливают заказчика и отправителя груза.

Образцы жидкости отправлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос возбуждения уголовного дела.