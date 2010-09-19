Директор и завкассой крымского филиала Ощадбанка присвоили 1,8 миллиона

В Крыму разоблачены должностные лица одного из отделений ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», которые присвоили 1,8 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АР Крым, в ходе проверки было установлено, что директор филиала и заведующая кассой территориального филиала с 2008 по 2010 годы, злоупотребляя служебным положением, завладели денежными средствами государственного банка на общую сумму 1,8 млн. грн., которые сберегались в хранилище ценностей филиала банка. Кроме того, установлено, что директор филиала формально, для начисления трудового стажа, оформил на работу кассира и на протяжении года присваивал его зарплату.

По данному факту прокуратурой автономии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других фактов противоправной деятельности со стороны должностных лиц отделения «Ощадбанка».