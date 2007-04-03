Тимошенко: оставив мафию при власти, страна потеряет намного больше

«Если проводить досрочные парламентские выборы, страна потеряет 300 млн. грн. Если оставить мафию при власти – страна потеряет десятки миллиардов долларов», - заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя вчерашнее решение правительства запретить финансирование предвыборной кампании, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что это постановление не является законным, и «будет остановлено» Президентом с дальнейшей передачей ее для толкования в Конституционный суд Украины.

«Пока не будет вердикта КС, это постановление не действует», - отметила она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что невыделение средств в сумме 500 млн. грн. из резервного фонда Кабинета министров для проведения выборов тянет за собой уголовную ответственность.

В то же время, она отметила, что в случае, если такие деньги предоставлены не будут, и будет саботаж в вопросе финансирования проведения выборов, «найдены еще три варианта (финансирования – УНИАН)». Впрочем, Ю.ТИМОШЕНКО не захотела конкретизировать, что это за варианты.