У Азарова думают, как за 4 часа поездом добраться до Москвы

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО выступает за организацию скоростного железнодорожного движения, позволяющего доехать из Киева в Москву за четыре часа.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Российской Федерации.

«Это должен быть бизнесовый проект, экономически выгодный, рентабельный и окупаемый», - отметил В.ЦУШКО.

Он подчеркнул, что проработка этого вопроса идет и относится к прерогативе Министерства транспорта и связи Украины.

«Я приветствую строительство как скоростных автомобильных, так и железнодорожных магистралей – я за любое логистическое решение», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ОАО "РЖД" (Российские железные дороги) и "Укрзализныця" создали совместную рабочую группу по вопросу организации скоростного пассажирского движения между двумя странами. В рамках рабочей группы стороны проработают вопрос организации скоростного пассажирского движения между Россией и Украиной. Говорить о сроках и стоимости реализации проекта, а также о том, какой подвижной состав будет использован на этом направлении, пока преждевременно.

Ранее, 14 июня 2010 года в Киеве президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН и генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Михаил КОСТЮК подписали соглашение о совместных действиях ОАО "РЖД" и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по организации скоростного пассажирского движения.

В целях развития скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок стороны согласовали следующий полигон пассажирских перевозок в международном сообщении: Москва – Брянск – Суземка – Киев; Москва – Курск – Белгород – Харьков – Ростов – Адлер и Москва – Курск – Белгород – Харьков – Симферополь, Севастополь, Феодосия.

В качестве первоочередного направления для проработки возможности создания высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали было определено направление Москва – Киев.