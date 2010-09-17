В Украине 70% смертей от СПИДа связаны с туберкулезом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор UNAIDS в Украине Анна ШАКАРИШВИЛИ.

По ее словам, в Украине существует прямая связь между туберкулезом и СПИДом.

“Спектр и качество программ по преодолению эпидемии СПИДа в Украине крайне недостаточны, хотя эти программы внедряются уже 14 лет. Менее половины мужчин, имеющих секс с мужчинами, и чуть более половины работников сферы секс-услуг имеют доступ к профилактическим программам. Только 40% молодых людей в Украине имеют правильные знания о СПИДе и как от него защититься, тогда как в Западной Европе эти показатели превышают 80%», - заявила А.ШАКАРИШВИЛИ .

Она убеждена в важности обеспечения профилактики и для молодежи, и для групп высокого риска.

Также, по словам А.ШАКАРИШВИЛИ, потребители инъекционных наркотиков в тюрьмах получают только информационную поддержку и ограниченный доступ к тестированию на ВИЧ-инфекцию и к лечению СПИДа.