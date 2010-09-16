В Москве убит крупнейший криминальный авторитет России

Один из самых влиятельных авторитетов в российском криминальном мире Аслан Усоян, больше известный как Дед Хасан, скончался в машине "скорой помощи" после покушения в центре Москвы в четверг вечером, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах российской столицы.

Убийство совершено спустя два месяца после того, как Хамовнический суд приговорил к десяти годам заключения за похищение человека и вымогательство не менее известного "криминального авторитета" Тариэла Ониани по кличке Таро, которого называют главным соперником Деда Хасана. По некоторым данным, в 2006 году между Усояном и Ониани возник конфликт из-за раздела криминальных сфер влияния.

"Усоян был госпитализирован с огнестрельными ранениями, но умер в машине "скорой помощи", - сказал источник в правоохранительных органах.

По его данным, покушение на 73-летнего "вора в законе" было совершено в квартире на Тверской улице. На месте происшествия милиция обнаружила еще одного погибшего.

"На месте покушения на Аслана Усояна сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще одно тело - по предварительным данным, фамилия погибшего - Баграмян", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в силовых структурах рассказал, что в Усояна стреляли из пистолета Макарова около 20.00, когда он выходил из подъезда дома на Тверской улице. Пострадавший получил три ранения в живот, киллер был один, сообщил собеседник агентства.

Аслан Усоян родился в Тбилиси 27 февраля 1937 года. Считается, что ему подчиняются многие кавказские ОПГ на территории РФ, особенно на Урале и юге страны. Деду Хасану приписывали сильное влияние в Москве, Санкт-Петербурге, в центральных регионах России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья.

Усоян был близок с другим крупнейшим авторитетом - Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик. Как сообщал УНИАН, в последнего стреляли 28 июля 2009 года на выходе из кафе в Москве. Через два месяца Япончик скончался в больнице, тоже от огнестрельных ранений в живот.

26 апреля с.г. Деда Хасана задержали в киевском аэропорту "Борисполь" и выдворили с запрещением въезда в Украину на 5 лет. По оперативным данным, Усоян приезжал для проведения воровской «сходки», на которой в связи со смертью Япончика должны были перераспределяться роли и влияние на криминогенную ситуации в Украине.