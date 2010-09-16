Янукович утвердил новое Положение о порядке помилования

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил новое Положение о порядке осуществления помилования.

Текст соответствующего указа от 16 сентября размещен на официальном сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно положению, предусматривается, что помилование осужденных осуществляется в виде замены пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее двадцати пяти лет, полного или частичного освобождения от отбывания как основного, так и дополнительного наказания, замены наказания или неотбытой его части более мягким наказанием.

Право хлопотать о помиловании имеет лицо, которое: приговорено судом Украины и отбывает наказание в Украине; осужденная судом иностранного государства и передано для отбывания наказания в Украине без условия о неприменении помилования, приговор суда в отношении которой приведен в соответствие с законодательством Украины; осужденное в Украине и переданог для отбывания наказания иностранному государству, если это государство согласилось признать и выполнить принятое в Украине решение о помиловании.

Кроме того, ходатайство о помиловании может быть подано после вступления приговора в законную силу, а при рассмотрении дела в кассационном порядке - после принятия решения соответствующим судом. В случае осуждения лица к пожизненному лишению свободы, ходатайство о его помиловании может быть подано после отбывания им не менее двадцати лет назначенного наказания.

Также в положении отмечается, что во время рассмотрения ходатайства о помиловании учитываются степень тяжести совершенного преступления, срок отбытого наказания, личность осужденного, искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, поведение и отношение лица к труду до осуждения и в учреждениях и других органах исполнения наказаний, состояние возмещения нанесенного ущерба или устранения причиненного вреда и другие обстоятельства, мнение администрации учреждения исполнения наказаний или другого органа, исполняющего наказание, наблюдательной комиссии, службы по делам несовершеннолетних, местного органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, общественных организаций, трудовых коллективов и т. п. о целесообразности помилования.

Положение предусматривает, что ходатайство о помиловании и подготовленные Управлениям материалы предварительно рассматриваются Комиссией при Президенте Украины по вопросам помилования. Комиссия образуется Президентом Украины в составе председателя, двух заместителей председателя и членов комиссии. Одним из заместителей председателя комиссии является согласно должности руководитель Управления. Обязанности секретаря комиссии исполняет один из членов комиссии. Решение комиссии принимаются путем голосования большинством присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равного распределения голосов голос председателя на заседании является решающим.

В случае отклонения комиссией ходатайства о помиловании повторное ходатайство в отношении лица, приговоренного к пожизненному лишению свободы, при отсутствии новых обстоятельств, заслуживающих внимания, может быть внесено на рассмотрение комиссии не ранее, чем через пять лет, а в отношении других осужденных - не ранее, чем через год с момента отклонения предыдущего ходатайства. Повторное ходатайство, поступившее до окончания этих сроков, возвращается заявителю с соответствующим разъяснением.

Согласно данному Указу Президента «О Положении о порядке осуществления помилования», признаны утратившими силу Указы Президента Украины от 19 июля 2005 года №1118 «О Положении об осуществлении помилования» и от 28 сентября 2009 года №768 «О внесении изменения в Положение об осуществлении помилования».