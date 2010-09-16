Швейцарские инвесторы подозревают, что судья участвует в рейдерской схеме

Швейцарская компания Delta Capital SA (Дельта капитал СА) обратилась к высшему самоуправляющемуся органу судейского самоуправления - Съезду судей Украины - с требованием защитить собственность и права инвесторов от незаконных действий Житомирского областного хозяйственного суда.

«Дельта капитал СА» принадлежит 95,07% уставного капитала ЗАО «Житомирски ласощи», говорится в переданном УНИАН заявлении представителя Delta Capital SA Эверта БРААМА.

Он пишет, что на протяжении последних трех месяцев группой лиц при содействии судьи хозяйственного суда Житомирской области Т. “осуществляется план мероприятий по отстранению Delta Capital SA (Дельта капитал СА) от управления ЗАО “Житомирски ласощи”, который направлен на рейдерский захват корпоративных прав, принадлежащих швейцарской компании”.

Э.БРААМ сообщает, что “Хозяйственный суд Житомирской области в составе судьи Т. вынес определение от 2 июля 2010 года о запрещении Наблюдательному совету ЗАО “Житомирски ласощи” в действующем составе осуществлять свои полномочия относительно принятия решения по устранению (отстранению) председателя правления ЗАО “Житомирски ласощи” Е.ГАМОВА, а также принятия решения относительно назначения исполняющим обязанности председателя правления другого, а не избранного общим собраниям акционеров Е.ГАМОВА”.

“Возникает закономерный вопрос, - отмечает Э.БРААМ, - почему судом запрещен для решения Наблюдательным советом именно этот вопрос? Вопрос о процессуальной законности такого определения, которое ограничивает уставную компетенцию органа управления, который по важности своих полномочий приравнивается к общим собраниям и действует между их созывами, оставим вне обсуждения в связи с очевидностью ответа на него”.

Кроме того, указывает иностранный бизнесмен, “Хозяйственный суд Житомирской области вынес определение от 5 июля 2010 года, которым запретил до рассмотрения спора по существу государственному регистратору исполнительного комитета Житомирского городского совета вносить какие-либо изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей относительно органов управления юридического лица – ЗАО “Житомирски ласощи”; относительно лиц, которые избираются (назначаются) в орган управления этого юридического лица, уполномоченных представлять это юридическое лицо в правоотношениях с третьими лицами, или лиц, которые имеют право совершать действия от имени этого юридического лица без доверенности, в том числе подписывать договоры”.

Как сообщает представитель Delta Capital SA, на сегодняшний день председатель правления ЗАО “Житомирски ласощи” Е.ГАМОВ отстранен от должности, он также объявлен в розыск. В то же время Э.БРААМ замечает, что Богунским райсудом Житомира вынесено определение, которым остановлены следственные действия по данному уголовному делу. “Обращаем внимание на то, что постановление следователя об отстранении Е.ГАМОВА от 10 августа 2010 года было направлено Наблюдательному совету ЗАО «Житомирски ласощи». Однако, в связи с вынесенными определениями об обеспечении иска, его выполнение юридически является невозможным, а само постановление следователя “обездвижено” определением судьи Богунского районного суда Житомира Ш.”.

Э.БРААМ выражает опасение, что из-за этого неуполномоченное лицо будет выступать от имени ЗАО “Житомирски ласощи” и будет распоряжаться принадлежащим Обществу имуществом.

Представитель владельца ЗАО “Житомирски ласощи” считает: “Это, в свою очередь, будет означать, что государство Украина, как участник Европейской Конвенции по правам человека и основополагающим свободам, в лице ее судебных органов будет способствовать лишению лица права на мирное владение имуществом, которое гарантируется статьей 1 Протокола 1 к Конвенции. Логично допускать в связи с этим появление нового прецедента в практике Европейского суда по правам человека, в котором государство Украины в очередной раз выступит ответчиком по делу о лишении права на мирное владение имуществом”.

Э.БРААМ отмечает, что иностранные владельцы ЗАО “Житомирски ласощи” считают, что “изложенные обстоятельства являются достаточными для того, чтобы Съезд судей Украины обратил внимание на проблемную ситуацию и принял все возможные меры к представителям судебной власти, которые своими решениями нарушают права иностранного акционера, унижая тем самым авторитет судебного корпуса”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, в Киеве состоится внеочередной Съезд судей Украины.