В Николаеве пьяный студент битой избил милиционера

Пьяный студент одного из николаевских вузов избил битой сотрудника милиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

На днях работник одного из райотделов милиции Николаева, проезжая на собственном автомобиле по главной магистрали города - проспекту Ленина, заметил, что его машину настойчиво прижимает к бордюру автомобиль марки «ВАЗ - 2114». Остановившись, милиционер вышел из машины и направился к обидчику. Им оказался нетрезвый студент, который шел навстречу с бейсбольной битой в руках. Правоохранитель успел достать из кармана свое удостоверение и предъявить незнакомцу, но тут же получил удар битой в лицо. Нападавший нанес сотруднику милиции несколько ударов, в результате чего эксперты затем зафиксировали черепно-мозговую травму и ушиб левой лодыжки.

Прокуратура Заводского района Николаева возбудила уголовное дело по ст. 345, ч. 3 Уголовного кодекса Украины - умышленное нанесение сотруднику правоохранительных органов или его близким родственникам тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником своих служебных обязанностей. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

В настоящее время нарушитель находится под стражей.