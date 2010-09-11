Погода на завтра: тепло и сухо

Завтра на территории Украины сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой дождь пройдет только ночью в Карпатах, в Закарпатье и Прикарпатье.

Температура ночью 7-12° тепла, на юге Одесской области, в Приазовье и Крыму местами 11-16°; днем 20-25°, в западных областях 17-22°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

Завтра в столице и Киевской области без осадков. Температура ночью по области 7-12°, днем 20-25°, в Киеве - ночью 8-10°, днем 21-23°.

Сегодня, 11 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°, в Днепре возле Киева - 17°.