Фонд Елены Франчук сменил фамилию

В связи со сменой фамилии основателя Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» будет носить название Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД».

Об этом говорится в переданном УНИАН и размещенном на собственном сайте сообщении Фонда.

Как сообщалось, Е.ФРАНЧУК в 2003 году основала фонд «АНТИСПИД» - первую и единственную в Украине благотворительную организацию по борьбе с эпидемией СПИДа, которая работает за счет частных средств.