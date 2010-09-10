Фонд Елены Франчук сменил фамилию
19:40, 10 сентября 2010Общество
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Вслед за учредительницей
В связи со сменой фамилии основателя Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» будет носить название Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД».
Об этом говорится в переданном УНИАН и размещенном на собственном сайте сообщении Фонда.
Как сообщалось, Е.ФРАНЧУК в 2003 году основала фонд «АНТИСПИД» - первую и единственную в Украине благотворительную организацию по борьбе с эпидемией СПИДа, которая работает за счет частных средств.
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