Эксперт: спор Королевской и Акимовой немного успокоил европейцев

Экономический форум в Крынице (Польша) смог консолидировать позиции представителей власти и оппозиции, которые отошли от деструктива и акцентировали внимание на проблемах и перспективах экономических реформ в Украине. Главный тезис – недопущение имитации реформ, стимулирование экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, модернизация производства, внедрение инновационных моделей.

Об этом УНИАН заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК, комментируя итоги первого дня экономического форума в Крынице.

«Многие эксперты, в том числе и западные, предполагали и опасались, что в рамках форума произойдет жесткое столкновение интересов украинской власти и оппозиции. Однако характер дискуссии на тему «Экономические приоритеты нового правительства Украины» между заместителем главы Администрации Президента Украины Ириной АКИМОВОЙ и председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предпринимательства и регуляторной политики Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, показал перспективу диалога между властью и оппозицией. Дискуссия была, но была в рамках профессионального диалога», - отметил В.КУЛИК, который принимает участие в форуме.

По его словам, «Н.КОРОЛЕВСКАЯ, пожалуй, единственный украинский политик, который приехал на Форум с готовым концептуальным документом – Программой повышения конкурентоспособности Украины. Суть предложений Н.КОРОЛЕВСКОЙ сводилась к необходимости внедрения стимулирующих механизмов развития экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, реализации инновационных моделей в экономике. Эти тезисы ее программы были позитивно восприняты иностранными экспертами, равно как и предупреждение об опасности имитации реформ в Украине. Большинство участников дискуссии согласились с Н.КОРОЛЕВСКОЙ относительно того, что первые действия новой украинской власти могут подорвать доверие населения к самим реформам».

По мнению В.КУЛИКА, иностранные эксперты не готовы выступать в роли арбитров между новой украинской властью и оппозицией. «Западные эксперты находятся в стадии переоценки своего отношения к происходящему в Украине. И последнее, что они бы хотели увидеть, – жесткую деструктивную дискуссию между властью и оппозицией. Однако диалог И.АКИМОВОЙ и Н.КОРОЛЕВСКОЙ напоминал конструктивный идеологический спор двух профессионалов-либералов. В то же время было понятно, что противоречия между властью и оппозиции находятся за рамками популизма, а вопрос повышения пенсий и тарифов является краеугольным, на чем и акцентировала внимание Н.КОРОЛЕВСКАЯ».

Справка УНИАН. 8–11 сентября в Кринице (Республика Польша) проходит юбилейный XX Экономический форум. В рамках мероприятия запланировано обсуждение перспектив и стратегий на ближайшее будущее, а также рассмотрение проблем бизнеса и политики в аспектах корпоративной социальной ответственности в кризис. В числе участников Форума, в частности, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК, федеральный министр внутренних дел Германии Томас де МЕЗЬЕР, Президенты Польши и Литвы Бронислав КОМОРОВСКИЙ и Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС.

От Украины в нем принимают участие народные депутаты Украины, представители Администрации Президента и правительства.

В рамках форума состоялась дискуссия на тему: «Экономические приоритеты нового правительства Украины». В ней приняли участие: региональный директор Всемирного банка по Украине, Беларуси, и Молдове Мартин РАЙЗЕР; представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР; председатель Правления Rothschild Polska Sp. z o.o. Яцек ХВЕДОРУК; заместитель председателя Комиссии по вопросам внешней торговли Европейского парламента Павел ЗАЛЕВСКИЙ, Н.КОРОЛЕВСКАЯ, И.АКИМОВА.