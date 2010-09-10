КГГА заключила контракт с испанским биологом

Первый заместитель председателя Киевской городской держаної администрации Александр ПОПОВ сегодня подписал контракт с Куном БРАУЭРОМ, директором компании Maguari-One Zoo Consultants S.L. (Валенсия, Испания), специалистом, который имеет огромный опыт управления зоологическими парками.

В соответствии с документом, К.БРАУЭР стал куратором-консультантом Киевского зоопарка, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В обязанности К.БРАУЭРА будет входить комплексная оценка ситуации в зоопарке, разработка совместно с зоопарком краткосрочных и долгосрочных планов мер, направленных на улучшение всех аспектов деятельности и развития учреждения с учетом европейских и международных требований, а также контроль за выполнением запланированных мероприятий.

Будет работать К.БРАУЭР, в соответствии с подписанным контрактом, на общественных началах и непосредственно будет отчитываться перед Киевской городской государственной администрации о своей деятельности, отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. К.БРАУЭР - биолог, работал генеральным директором Биопарка Валенсии, исполнительным директором Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, директором Национального фонда исследований в зоопарках, директором Федерации зоопарков Нидерландов