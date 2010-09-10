Броварского чиновника, который делил землю, объявили в розыск

По представлению прокуратуры Киевской области милицией и СБУ за содействие незаконному выделению более 200 га земли на острове Муромец на Днепре разыскивается исполняющий обязанности начальника управления земельных ресурсов Броварского района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил прокурор Киевской области Александр ГАРДЕЦКИЙ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении конкретного человека, который сбежал сразу, и его огласили в розыск. Это и.о. начальника управления земельных ресурсов", - сказал прокурор, добавив, что этот чиновник - "один из тех, кто несет ответственность за незаконное выделение земли".

При этом А.ГАРДЕЦКИЙ подчеркнул, что после того как розыскиваемый чиновник будет задержан, дело сразу же передадут в суд.

"После установления местонахождения человека, объявленного в розыск, до 15 октября дело будет передано в суд", - сказал прокурор.

В то же время А.ГАРДЕЦКИЙ отметил, что по 2 га земли на острове было выделено на 110 подставных лиц.

"Это простые физические лица, и если бы они обратились сами по себе (за получением земельного участка в данном месте - УНИАН), они никогда бы его не получили. За ними стоят определенные лица, которые осуществляют давление на прокуратуру в расследовании этого дела", - заявил прокурор Киевской области.

Вместе с тем он не уточнил, кого именно имеет в виду, сославшись на тайну следствия.