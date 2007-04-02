Состоялся телефонный разговор Ющенко с Путиным

Киев просит перенести запланированный на завтра визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Москву, сообщает РИА «Новости».

"Украинская сторона обратилась с просьбой о переносе готовящегося на ближайшие дни визита Президента Виктора ЮЩЕНКО в Москву в связи с внутриполитической ситуацией на Украине, - сообщила пресс-служба Кремля. - В понедельник состоялся соответствующий телефонный разговор Ющенко с Владимиром Путиным".

В тоже время УНИАН в МИД Украины не подтвердили и не опровергли информацию о переносе визита В.ЮЩЕНКО в Москву.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО планировал посетить Москву 3 апреля. Первоначально визит планировался на 21 марта, но затем был перенесен по договоренности глав двух государств.