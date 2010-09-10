Кабмин решил, как будет преодолевать безработицу

Кабинет министров Украины на заседании 8 сентября утвердил основные направления реализации государственной политики занятости на 2010-2011 гг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы занятости, размещенном на официальном сайте службы.

Цель документа – предотвратить ухудшение ситуации в сфере занятости вследствие финансово-экономического кризиса, повысить экономическую активность населения, содействовать его занятости и усилить социальную защиту от безработицы путем регулирования рынка труда.

Государственная политика в сфере занятости предусматривает обеспечение экономики квалифицированными кадрами, повышение качества национальной рабочей силы, усиление позиций молодежи на рынке труда, детенизацию трудовых отношений, возврат безработных, которые состоят на учете в Госслужбе занятости, к трудовой деятельности, регулирование трудовой миграции.