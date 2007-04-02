У христиан начинается Страстная неделя

С понедельника у православных христиан и католиков начинается Страстная неделя - в память о последних днях земной жизни, страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

На Страстной неделе православные соблюдают самый строгий пост и уделяют посещению храмов и молитве еще больше времени, чем во все дни Великого поста. Это время непосредственной подготовки к главному церковному празднику - светлому Христову Воскресению (Пасхе). Эта неделя имеет большое значение для христиан - во многих западных странах последние ее дни объявляются выходными, что было и в императорской России. Каждый день называется Великим по знаменательности событий. Особенно важными считаются последние дни перед Пасхой - Великие четверг, пятница и суббота. В каждый из них в церквях читаются отрывки из Евангелия, повествующие о страданиях Христа, совершаются особые обряды и молитвы. Храмы в эти дни бывают переполнены прихожанами.

В Великий четверг верующие вспоминают установление таинства причащения Тела и Крови Христовых - евхаристии (от греческого "благодарение").

Великая пятница - самый скорбный день церковного года, потому что именно в пятницу Иисус был распят и умер на Кресте, искупая человеческие грехи. В Великую субботу, согласно учению Церкви, тело Христа "пребывало во гробе", но душою Спаситель сошел в ад и извел из него души праведников. После утреннего богослужения в субботу верующие освящают куличи, пасху и яйца. А вечером собираются в храмах на торжественное богослужение, чтобы встретить Воскресение Христово. В этом году православные и католики отмечают Пасху в один день - 8 апреля.