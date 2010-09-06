На завтра Украине обещают потепление

Во вторник, 7 сентября, температура по Украине днем повысится до 17-22°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западной части облачно с прояснениями. Временами дождь, местами сильный. Ночью и утром кое-где туман. Температура ночью - 5-10°, днем - 13-18°; в Карпатах ночью - 2-7° тепла, днем - 6-11°.

На остальной территории переменная облачность. Без осадков, только в южной части днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью - 7-12°, днем - 17-22°; на юге ночью - 10-15°, днем - 20-25°, в Крыму ночью - 16-21°, днем - 23-28°. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 17-22°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем – около 20°.

6 сентября температура воды в Черном и Азовском морях - 21-24°, в Днепре возле Киева - 19°.