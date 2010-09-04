В Полтаве милиционеры задержали торговца оружием

В Полтаве милиционеры задержали торговца историческим оружием.

Об этом УНИАН сообщила инспектор отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Полтавской области Алла КВИТА.

По ее словам, милиция получила оперативную информацию о том, что в городе Полтава мужчина намерен сбыть боевой пистолет. Проведенными комплексными мерами милиционерам стали известны лица продавца и покупателя. Оперативники задержали подозреваемого во время сбыта пистолета «Вальтер», который по ценам черного рынка стоит 10 000 гривен.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска УМВД Украины в Полтавской области Олег ГОНЧАРЕНКО, продавцом оружия оказался 37-летний полтавчанин. Мужчина нигде не работал и проживал вместе с матерью в одной из квартир города. В его квартире милиция обнаружила склад военного оружия: 4 пистолета, 1 револьвер, обрез винтовки СВТ, несколько штык-ножей и штыки времен ВОВ, 2 артиллерийских снаряда, а также другое военное снаряжение.

«У милиции есть все основания полагать, что военный арсенал в квартире задержанного - это еще не вся коллекция оружия. Милиционеры проводят дальнейшие мероприятия по разоблачению тайников, а также устанавливают лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению», - заявила А.КВИТА.

«Сейчас изъятое оружие направлено на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД, - сказал начальник полтавского отдела уголовного розыска, - в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Проводятся мероприятия по установлению соучастников этого преступления».