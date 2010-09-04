Руководители 13 областей Украины выразили желание ехать на Урал

Российско-украинский межрегиональный форум пройдет в Екатеринбурге 28-30 сентября, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Договоренность об этом была достигнута 3 сентября в ходе встречи полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Винниченко с министром регионального развития Украины Владимиром Яцубой, который курирует подготовку к форуму с украинской стороны.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ, главная задача мероприятия - активизация прямых хозяйственных связей между странами.

Желание участвовать в форуме выразили руководители Автономной Республики Крым, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областей. Также на форум прибудут руководители Министерства регионального развития и строительства, Министерства аграрной политики, Министерства промышленной политики, Министерства образования, Торгово-промышленной палаты Украины.

С российской стороны готовность участвовать выразили более 40 хозяйствующих субъектов уральского региона, включая крупнейшие предприятия черной металлургии и трубопрокатной отрасли, представители сельскохозяйственной отрасли, перерабатывающей и лесной промышленности.

В ходе мероприятия планируется развернуть выставку, демонстрирующую хозяйственный потенциал регионов Уральского федерального округа. По итогам форума предполагается создать уральско-украинский торговый дом или другую постоянно действующую площадку для развития межрегиональных хозяйственных связей.