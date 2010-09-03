Доллар и евро на межбанке набирают ход

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8990/7,9080, к 12:00 цены выросли до 7,9080/7,9150. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9105/7,9175 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,в 15:10 Нацбанк объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривна по курсу 7,9002/7,9082 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2571/0,2573, к 12:00 цены поднялись до 0,2575/0,2578. К закрытию цены достигли текущего максимума – 0,2578/0,2580. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6600 (-0,0600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,2810/1,2850. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,1205/10,1350, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1455/10,1575. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,1550/10,1660.